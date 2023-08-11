民進黨立院黨團開記者會表示，國家大政不是這麼容易，顯見柯文哲的無知和浪漫，這樣的人能夠參選總統嗎？請大家三思。（摘自民進黨立院黨團直播）

根據港媒報導，中國大陸國企的中信集團旗下中信資本，8月3日沒收南海控股，而南海控股曾是台北雙子星開發案的最優申請人，後被投審會以國安疑慮駁回，還引起時任市長柯文哲怒批，「國家願景、國家主權意識，在我看來都是屁話」。對此，民進黨立院黨團開記者會表示，國家大政不是這麼容易，顯見柯文哲的無知和浪漫，這樣的人能夠參選總統嗎？請大家三思。

民進黨立委江永昌表示，當年南海控股獲得台北市政府申請人資格，來做台灣核心的西區門戶計畫，這是何其重要，有幾十項住宅及商圈重大投資建設，必須嚴格把關審核，最後投審會和陸委會等相關單位審查發現投資人母公司百慕達南海控股財報提到南海控股大部分業務都在中國大陸，還好遭到駁回，否則今日雙子星不就變成中國國企。

民進黨立委劉世芳指出，柯文哲當年以粗俗的方式表達國家願景主權意識，現在對國家願景主權意識是什麼，請柯文哲說明清楚；江永昌也表示，國家大政不是這麼容易，這件事顯見柯文哲的無知和浪漫，這樣的人能夠參選總統嗎？請大家三思。