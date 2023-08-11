陸軍日前發生一起令人匪夷所思的軍官「撞鬼」闖入女生宿舍的違紀事件。一名在步訓中心受訓的少尉，凌晨偷偷闖入女生宿舍，躲在廁所天花板內遭到活逮，但少尉卻疑似中邪，不斷詢問同袍「有沒有看到女鬼」，甚至事後家人帶他去廟裡驅邪，法師一見到少尉，就說他在坑道裡被附身，讓家人及同袍驚訝不已，但該名少尉事後仍遭到退訓及處分。

據了解，該名少尉任職馬防部，駐守在某據點旁，附近還有戰備坑道。該坑道據聞有些不乾淨東西，鮮少人進去，但少尉在受訓前曾進去坑道內，事後神情就不大對勁。

事後該名少尉被派往步訓中心接受訓練，日前卻不知從何處取得女軍官寢室大門密碼鎖密碼，於深夜偷偷潛入女軍官寢室，但遭到安全軍官透過監視器發現有男性闖入，立刻找來其餘同袍協助尋人。

當時部隊立刻清查所有男女軍官寢室，發現該名少尉失蹤，當下打他電話也無人接聽，經全棟搜索，廁所天花板突然發生怪聲，竟是該名少尉躲藏在內。但該名少尉面對長官詢問，竟然說是有某種聲音在耳朵旁驅叫他去做這件事。

而離奇的是，兩位同袍看管該名少尉時，現場竟傳出女性哭泣聲，少尉也露出相當不尋常神情，瞪著兩人，讓兩人毛骨悚然。

事後該名少尉遭到退訓懲處，因為精神狀況未好轉，家屬於是帶著他去廟裡做法驅邪，法師一見到少尉，就說他在坑道裡被附身，而且靈體一直喊冤，不願出來，在過程中少尉還不斷敲打地板，讓家人及同袍相當驚駭。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬步兵訓練指揮部一名男性學員7日凌晨1時許，擅自進入女性官兵公共區域，但未進入寢室，旋即遭安全士官察覺制止，並同步通報隊職幹部妥處。

教準部指出，單位獲報後立即啟動行政調查，曾員坦承不諱，已依「學員生手冊」予以退訓，涉法部分依法處理，並函請原屬單位核予重懲；另援引為例，持恆強化營區巡管及督導機制，落實官兵軍法紀教育，維護營區整體安全。