亞翔2023年第二季合併營收100.16億元，季增21.62％、年增31.62％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利4.66億元，季增達46.17％、年增達近1.67倍，每股盈餘2.07元，雙創歷史新高。毛利率9.76％、營益率6.15％，分創近4年半、近7年高點。

累計亞翔上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，雙創同期新高，每股盈餘3.49元為近18年同期高點。毛利率9.38％、營益率5.19％，分創近13年、近7年同期高點。

亞翔7月自結合併營收40億元，僅較6月40.46億元次高小減1.16％、較去年同期30.67億元成長達30.41％，創同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收222.1億元，較去年同期181.89億元成長達22.11％，續創同期新高。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。