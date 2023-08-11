一元素是全球最大的EDA驗證平台製造商新思科技(Synopsys)相當重要的合作夥伴，由於FPGA EDA晶片設計驗證平台技術門檻高，競爭者相對較少，因此一元素在市場上佔有其獨特優勢。該公司為新思科技在台灣學校及新創公司的獨家代理商，雙方亦在日前舉辦的第34屆VLSI（超大型積體電路設計暨計算機輔助設計技術研討會）中攜手協助國內各大學及新創公司建立FPGA的系統晶片實驗室；雙方合作的HAPS大學計畫也將有助一元素EDA銷售，持續帶來不錯的營運動能。

一元素表示，公司除了提供新思科技HAPS原型驗證解決方案外，今年也與清華大學馬席彬教授和成功大學敏求學院林偉棻教授合作開設「利用Synopsys HAPS進行FPGA原型設計」課程，此課程得到新思科技高度支持，也希冀藉此培養更多優秀的SoC設計師。

一元素表示，由於FPGA相較ASIC(客製化IC)具有靈活性、可編程性和性能優勢，因此FPGA設計需求增加，加上EDA工具可協助開發單位確保設計驗證的製造品質(TCAD)、驗證設計遵循製造要求(DFM)和確保整體產品可靠性，故FPGA EDA的需求持續攀升。根據Mordor Intelligence所做的研究指出，全球FPGA市場規模預計將從2022年的 69.581億美元，成長至2027年的117.518億美元，年複合成長率8.32%。

此外，由於FPGA的資源和連接受到限制，對於大型SoC設計使用FPGA可能會遇到一些挑戰，雖然使用多個FPGA可以克服這些挑戰，但恐會導致多晶片設計和一些複雜問題。而EDA工具在解決這些問題中起到了關鍵作用，透過智能設計，將可提供開發單位多FPGA設計效率的解決方案。

一元素累計上半年營收為3.57億元，年增9.53%，毛利率21.33%，稅後淨利110萬元，EPS為0.06元；一元素表示，營收成長但獲利較去年低主因為匯兌損失所致。