烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈今晚襲擊烏克蘭的札波羅熱市（Zaporizhzhia）一家飯店，造成1人喪生、16人受傷。

國家警察表示，俄國「伊斯坎德」（Iskander）戰術彈道飛彈今晚7時20分攻擊札波羅熱。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示：「札波羅熱這座城市每天都遭受俄國砲彈襲擊。占領者發射飛彈擊中一棟民用建築後引發大火。」

札波羅熱州州長馬拉什科（Yuriy Malashko）表示，16名傷者中有4名是孩童。

官員提供的照片和影像顯示，遇襲地點有個大彈坑、多輛汽車殘駭，以及一棟嚴重受損、掛有飯店招牌的4層樓建築。

當地媒體報導，受損的建築是位於市中心第聶伯河（Dnipro River）河畔的瑞卡茲飯店（Reikartz Hotel）。

烏克蘭人道主義協調員布朗（Denise Brown）在電郵聲明中表示，聯合國人員在札波羅熱工作時下榻這家飯店。

她說：「這家飯店剛遭遇俄羅斯飛彈攻擊，這一消息令我震驚，聯合國人員與非政府組織同儕在援助受戰爭影響民眾時經常使用這家飯店…我每次去札波羅熱都住在這裡。」

這是札波羅熱幾天來第2次遇襲。昨天俄羅斯飛彈攻擊造成兩名年輕女子和一名男子喪生，另有9人受傷。