秀泰影城官網也已將台鋁秀泰影城撤下。秀泰在高雄還有2家影城，包括岡山樂購廣場的「高雄岡山秀泰」、夢時代購物中心的「高雄夢時代秀泰影城」。

MLD台鋁生活商場聲明稿表示，MLD台鋁於2021年與秀泰影城達成合作夥伴關係，當年11月開幕，然而自2022年起秀泰影城出現付款異常，部分款項未支付，初期體諒疫情影響甚劇，僅口頭提醒，皆得到「會儘速付款」等回覆，不料一年過去，始終未收足款項。

台鋁指出，自2022年11月起至2023年8月包含租金、水電費、管理費、消防安檢費、建築物申報費用、設備修繕等費用，皆以各種名義拒絕支付，對台鋁欠款金額累積達數千萬元。雙方持續溝通協商未果，秀泰仍不支付任何款項，但坐地淨收現金，且客訴和抱怨，如影廳清潔、廁所清潔修繕等問題，秀泰影城皆消極處理，未見積極改善。

為了顧及消費者權益、持續觀影體驗，MLD台鋁今日起依雙方合約內容接管影城營運，後續將以MLD台鋁影城為主體重啟營運，目前相關事項及後續處理方式正在規畫中。