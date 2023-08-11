花旗台灣消金業務併入星展銀行，今（11日）下午3時30分起將進行系統轉換及資料整合業務，包括星展與花旗客戶，處理銀行業務要等到下周一（14日）上午9時才會恢復使用。

花旗44家分行將走入歷史，約有277萬名末代花旗卡友、超過50萬名存款與財富管理客戶受到影響，星展銀在台新任總經理黃思翰強調，星展銀與花旗銀持續密切合作，將確保銀行帳戶、信用卡業務以及各項業務順利完成移轉，並將在第三季完成整併作業。

針對花旗信用卡與金融卡客戶，星展已經開始掛號寄送星展台灣金融卡給予原花旗金融卡客戶；至於信用卡客戶，分割基準日後還可以繼續使用，往後一年內，星展將主動通知並換發相對應的星展信用卡。

Q1. 持有的花旗信用卡有甚麼影響？

花旗舊卡仍可繼續使用，但星展將於一年內寄送相對應的信用卡給客戶，原有的信用卡相關服務及產品權益，除了下列約定條款／產品權益異動通知之異動項目外，其餘皆不受影響。消費回饋方式條件沒有異動，頂級信用卡新戶刷卡禮以及回饋條件不受影響。

Q2. 原持有花旗台灣附加悠遊卡功能之信用卡悠遊卡功能（如：自動加值、U-Bike、悠遊付等）是否有影響？

星展信用卡目前無悠遊卡功能，預計在8月份提供附加悠遊卡的信用卡，原先持有的花旗台灣信用卡之悠遊卡功能將不會受影響。

Q3. 請問分割基準日後，我可兌換點數餘額將有何改變？

包括花旗哩程、紅利點數、聯名紅利點數、現金紅利，將完整移轉至星展台灣，細節可上星展官網洽詢或親洽客服人員。

Q4. 原持有花旗台灣信用卡還可以繼續使用到什麼時候？後續會換卡嗎？

星展將於分割基準日後一年內陸續更換為星展台灣信用卡，並將於更換前60天以專函通知，原花旗台灣信用卡在星展通知更換為星展信用卡前仍可繼續使用。