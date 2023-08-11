有逾2萬3000多名成員的臉書社團「彰化人交流讚」，在9日時突然改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，引發議論。對此，版主昨（10）日發聲明向成員抱歉，並強調9月9日起恢復原先社團主題，並改名為「台灣人交流讚」。

臉書社團「彰化人交流讚」成立8年，擁有超過2萬3000多名成員，主要是刊登網友發文分享彰化吃喝玩樂的訊息，然而，該社團在9日卻無預警改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，文章也多為「挺郭」文章，引發爭議。

對此，版主昨日發聲明表示，該社團預計在9月9日改名為「台灣人交流讚」，並恢復原先的社團主題。版主也向所有成員抱歉，並提到這8年無償提供給大家使用，「這幾天就先借我一次吧」，因受限於臉書機制，如今要再改名必須再等30天。

此事引發許多網友議論，並認為「真是笑話，他一個人可以代表所有會員嗎？他只能代表他自己，呼籲所有會員，一起退出社團，讓他一個人去玩」、「算公器私用嗎？」、「本來社團內不扯政治，現在突然變成政治社團了」、「很多地方社團，基本上都是地方勢力創造居多，隨時都有可能變成某個政黨或候選人專用的」。