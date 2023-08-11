租賃正義成空？行政院消保處查核全國10縣市、25家市佔率較高包租業者、50份契約，並發現有219項次不符合規定、散見於32份契約，代表有64％包租契約不合規定，地方政府皆已命其限期改正，行政院消保處呼籲，包租業者應依應記載及不得記載事項規定，不得假借「個別磋商」之名、變更契約內容，如有違法並不改正，可按簽訂的契約份數最高處50萬元罰鍰。

包租業者為「承租租賃住宅並轉租，及經營該租賃住宅管理業務公司」，據內政部統計，每年租賃相關爭議約1000件左右，其中也不乏有包租業者爭議，消保處今天公布四大違規樣態包括「租賃期間」、「修繕」、「提前終止租約」及「租賃住宅返還」等規定。

如有業者在契約中訂定的轉租契約期間逾越包租契約期間；「修繕」條款提及「…單項修繕金額超過2000元以上應由包租業負責修繕外，均由承租人自行修繕…」、「…未經同意，承租人不得自行叫修…」等；也有業者在「提前終止租約約定」上明定「…出租人得（提前）終止租約；「承租人不得（提前）終止租約…」、「…擬提終止契約之一方，應於1個月前以書面通知地方，並另行給付他方1／2押金以為補償…」等不公平規定。

消保處諮議陳世元表示，違反「定型化契約應記載及不得記載事項」部分，已要求業者限期改善，並要求改正空白契約，均已完成改正；內政部地政司科長廖慶安說，不包括社會住宅在內，每年包租契約約簽定7800多件，針對違約比率偏高，推測可能仍有業者使用舊版的契約，未來將把包租業者契約納入年度查核中。

廖慶安提及，目前租賃相關爭議每年約千餘件，今年第一季就有600多件，推估可能是加強宣導、民眾意識抬頭等原因。

至於有部分業者以「個別磋商」為由要求修正部分條款，消保處簡任秘書陳星宏說，以目前司法實務來看，個別磋商如果較定型化契約更不利消費者，法院會視為無效條款，呼籲業者應特別注意。