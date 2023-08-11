大陸一名女網友分享，3年前出國念研究所，與當時的男友撐不過遠距離的摧殘，兩人的戀情以分手收場，如今她學成歸國，回到家卻發現前任和媽媽在一起了，而且還在考慮要結婚，讓她很難接受也覺得噁心，奇葩情節引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，這太扯了！

一名女網友在《網易》上分享，3年前她選擇出國念研究所，而男友則留在國內工作，兩人遠距離了一段時間，感情以分手告終，如今她學成歸國，卻發現前男友竟然跟媽媽在一起了，甚至還到了論及婚嫁的程度，讓她超級傻眼，無法接受「前任變繼父」的八點檔戲碼發生在自己身上。

女網友表示，她的媽媽是一位事業有成的設計師，因為在時尚產業工作，思維與造型打扮都很前衛，加上保養得很好，因此很難從外表看出真實年齡，而她的父母離異多年，媽媽想找下一春也很合理，只是偏偏是她的前任讓她很難接受。

女網友指出，她從國外回來，一到家就發現玄關處有雙男鞋，本以為是訪客的，結果進去卻發現鞋子的主人是自己前男友的，詢問前男友怎麼會出現在她家，結果對方若無其事地說「我跟你媽正在交往，最近規劃要結婚！我連戒指都準備好了！」讓她不可置信，也突然覺得很噁心。

不少網友看了以後直呼，這也太扯了。「當前男友變成了我媽老公這檔事」、「這根本就是連續劇，無法接受」、「貴圈真亂」、「這男的太噁心了吧！」由於情節實在太過於奇葩，因此也有網友懷疑該不會是幻想文。