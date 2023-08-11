台中37歲卓姓女子獨自照顧半癱瘓的丈夫，日前有詐團自稱銀行襄理可提供專戶收款服務，欲騙取卓女162萬，員警、行員陪同卓女前往銀行求證，成功阻詐。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中37歲卓姓女子的丈夫半年前因車禍導致半癱瘓，卓女獨自肩負整個家庭，平日邊照顧半癱瘓的丈夫、邊賺錢養家。未料，卓女這樣不離不棄的感情竟遭到詐騙集團利用，詐團自稱銀行襄理可提供專戶收款服務，欲騙取卓女162萬，所幸機警行員通報警方，合作成功組詐。

卓女與丈夫結婚多年，育有1女，家庭幸福。不料半年前一場車禍造成丈夫半身癱瘓，卓女一肩扛起整個家庭，一邊照顧半癱瘓的丈夫、一邊賺錢養家，堅毅精神令人感佩。然而，卓女這樣不離不棄的愛差點遭到詐團利用，險被騙取162萬。

據悉，卓女日前晚間收到自稱銀行襄理的來電，稱因卓女係銀行VVIP客戶，提供到府收款辦專戶服務。卓女聽完有此專屬服務，為了讓半癱瘓半年的丈夫有良好照顧，並方便扣款其丈夫在護理之家療養費用。聽信這位襄理的建議，隔天急忙至龍井郵局要領出162萬元鉅款，辦理扣款專戶事宜。

台中市政府警察局烏日分局龍井分駐所警員呂明忠、林世悟日前下午1點30分許接獲龍井郵局行員通報表示疑有民眾遭詐欺，希望員警前往關心協助。員警到場了解後不敢大意，立即與卓女一起至她所稱的銀行求證，經查證並無此事，確定是詐騙。

卓女恍然大悟驚覺差點被騙，除了感謝員警迅速到場之外，更加讚揚細心的郵局行員機警報案，才能保住自己的血汗錢。警方也表示，後續若卓女需要諮詢補助相關資源，樂意協助轉介。

烏日警分局分局長尤啓南指出，此類「面交取款」詐騙手法常常是歹徒假冒金融機構、民間組織或檢警辦案，以話術讓被害人難以辨別真偽進而交付金錢，若遇到類似案件提到「涉案」、「當面取款」、「監管帳戶」等關鍵字，請保持冷靜並再三向165反詐騙諮詢專線查證，以免慘遭詐騙。