雲朗觀光董事長辜懷如（中）、雲朗觀光集團執行長張安平（右三）宣布雲品改裝重新開幕。（黃琮淵攝）

雲品溫泉酒店日月潭成立15年來最大裝修工程完工，全新裝潢引進「親生命設計」（Biophilic Design），打造「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸，將生態循環化身為藝術，結合雲品最受歡迎的生態導覽與富環境教育意義的親子活動，讓「永續活起來」成為感動的旅行。全新義式托斯卡尼花園風格打造的「雲水」行政酒廊，視覺上也完美結合義大利和日月潭的自然空間，食材連結多元在地，提供全台唯一全天候「點餐式」位上服務，搭配管家式款待，媲美頂級俱樂部。

雲朗觀光集團執行長張安平表示，生物多樣性是意蘊深奧的寶藏，滋養著大地，成就每一個生靈的獨特。每一個生命，都是傑作，都是藝術。期待旅人懷抱著希望和大我意識，讓世界傳承下去。雲品透過歐美盛行的「親生命設計」，將依循人類對自然環境原有的情感依戀，擴大旅人在旅宿中體驗自然、與大自然無縫接軌，重新找回與大地的連結。這也是雲品推動永續旅遊的重要價值，深信每位旅人都能讓自己的旅行無價。

雲品溫泉酒店不但是藝術平台，同時也是永續跨界的展演空間。這次攜手「辜嚴倬雲植物保種中心」結合顧問團隊共同規劃打造「石倚煙」和「花染木」兩款巨型生態缸，成為大廳樓層全新目光焦點。該中心有「植物方舟」之稱，蒐藏超過3.4萬種來自世界各地的活體植物、透過異地保存以永續地球生物多樣性。

除了靜態的二款生態裝置藝術供旅客了解物種多樣性的重要，雲品溫泉酒店更設計了可參與體驗的生態遊程「綠廊散策」，供旅客走進山林間，了解自然共存的生態故事。不僅有野生穿山甲的覓食隧道探奇，還可以實際看見台灣原生楠木與榕樹之間的共生共存，與意外共創的其他植物寄生生態，並參觀雲品採用有機植栽的香草花園，了解艾草、迷迭香、到手香、薄荷葉的生長環境，開啟全新獨有的生態旅遊體驗。

從室內走向戶外的植物生態導覽，認識物種多樣性的重要外，雲品同時也設計了常態性的SDGs兒童永續書展，提供所有的孩子有機會透過閱讀永續發展目標相關書籍，學習及形塑他們的世界。另外，為提高永續議題的趣味性，雲品也設計出兒童與家長可以共同參與學習的二款活動，分別為創造微型生態系的「生態苔蘚瓶DIY」以及兒童桌遊《拯救快樂森林 Save the Happy Forest》，透過富有樂趣與教育意義的遊戲方式認識聯合國永續目標SDGs，也讓永續的議題能夠更落實到旅客的回憶中，成為一顆永續的種子。

雲品溫泉酒店所設置的全新禮賓服務－「雲水」行政酒廊，給予賓客享有禮遇（Privilege）」、名望（Prestige）、隱私（Private）以及優先權（Priority）的專屬氛圍，以獨有的四個P傳遞高級俱樂部的講究與價值感。在空間設計上，托斯卡尼溫室花園風格與充滿綠意的「雲水」，引進了落地窗的自然光線和日月潭270度湖畔美景，其中植栽藝術運用了「檸檬樹」與「橄欖樹」概念貫穿整體設計，更有濃厚的義大利風格。迎賓入口處設置了海神波賽頓的活水噴泉，代表著水資源與陽光生生不息的理念。

「雲水」共設有72席座位，凡入住套房與尊榮樓層湖景共計54間客房的旅客皆能憑專屬的房卡全日自由進出，可悠然地在酒廊內品嘗美酒，或享用由廚藝團隊精心炮製每日五種餐型的餐飲選擇，為客人打造出「酒店中的酒店」尊尚體驗。雲水行政酒廊的餐點與空間設計皆帶有濃厚義大利托斯卡尼風格，餐桌上的菜餚更是與大自然相互呼應，以新鮮食材帶出托斯卡尼料理的簡約風格；全日菜單精心規劃出多達30道從麵包、前菜、沙拉、湯、主菜、甜點等義大利經典料理。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！