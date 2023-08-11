北市內湖區民權東路一棟大樓，11日上午8時許發生一起墜樓意外，一名15歲少女被民眾發現墜落在2樓平台，救護人員接獲報案到場，發現少女已沒有生命跡象，目前已送醫搶救中。
警方調查，少女住在該棟大樓，平常的精神狀況不佳，經鑑識採證後，已排除外力介入的可能，將再調閱大樓監視器，確認墜樓地點與案發經過。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
北市內湖區民權東路一棟大樓，11日上午8時許發生一起墜樓意外，一名15歲少女被民眾發現墜落在2樓平台，救護人員接獲報案到場，發現少女已沒有生命跡象，目前已送醫搶救中。
警方調查，少女住在該棟大樓，平常的精神狀況不佳，經鑑識採證後，已排除外力介入的可能，將再調閱大樓監視器，確認墜樓地點與案發經過。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。