北市內湖區民權東路一棟大樓，11日上午8時許發生一起墜樓意外，一名15歲少女被民眾發現墜落在2樓平台，救護人員接獲報案到場，發現少女已沒有生命跡象，目前已送醫搶救中。

警方調查，少女住在該棟大樓，平常的精神狀況不佳，經鑑識採證後，已排除外力介入的可能，將再調閱大樓監視器，確認墜樓地點與案發經過。

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