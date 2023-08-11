75歲資深藝人余天近年身體出現狀況，去年才因輕微中風住院，近日做健康檢查時，除了診斷出胰臟囊泡、膽結石和腎臟鈣化結石，肝臟更被發現長出7公分囊腫，對此，醫生建議他暫時先不要開刀，待兩周後回診做追蹤檢查。

根據《三立新聞網》報導，余天透露去年健檢時還未診斷出有肝臟囊腫，當時用餐時常常一下子就飽了，後來經過檢查後，醫生指出他的胃已被整個肝臟囊腫包住，導致食物吃下肚後很難消化，由於擔憂術後囊泡擴散，因此不建議他開刀，但研判良性機率大過惡性，建議先進行追蹤治療。

余天去年7月忙於選舉太過操勞，加上愛女余苑綺逝世，似乎壓力過大加上傷心過度，導致右邊手腳麻痺，甚至無力抬不起來，就連左右眼也不平衡，因此由兒子余祥銓緊急將他送到醫院看診，沒想到住院一周出院，竟又再度中風，根據醫生表示還好阻塞的是旁邊支線，不是主要血管，換做一般人遇到這樣程度的狀況，早就有生命危險。