1名著黑衣、夾腳拖男子趁深夜之際，跑到小港區娃娃機店，破壞機台鎖頭，竊取零錢盒內的10元硬幣，用相同手法一共行竊3間娃娃店，警方經鎖定對象後，找了一個多月，沒想到8月時，他因詐欺水房成員遭屏東地檢聲押獲准，小港警到看所守借訊，他也坦承犯行。

小港分局桂陽路派出所於6月24、25日，連續2日接獲業者報案，稱所經營之夾娃娃機台內零錢遭竊案，合計損失約1萬餘元，警方成立專案小組並調閱監視器發現，1名著黑衣、夾腳拖男子，趁深夜無人看管之際，破壞機台鎖頭，竊取零錢盒內的10元硬幣，得手後騎乘腳踏車逃離現場，再用相同犯罪手法，隔天前往另一間娃娃機店行竊得逞。

經比對影像掌握犯嫌特徵，28歲的鎖定丁姓男子，但他行蹤難以掌握，沒想到後來丁姓男子因是詐欺水房成員，已經遭屏東地檢署羈押入監執行，警方偵知後於5日至看守所借訊，丁嫌坦承所有犯行，看準娃娃機台鎖頭易鬆脫，才動用犯案，且一共行竊3間娃娃機店，得手共計約1萬餘元。全案詢後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。