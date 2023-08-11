創見SSD910T採用112層3D NAND快閃記憶體，搭載SATA III 6Gb/s傳輸介面以及DRAM快取，提供優異隨機讀取速度。SSD910T符合JEDEC企業級工作負載標準，當資料中心面臨巨量資料處理需求時，可在不影響反應時間的條件下，允許大量使用者端同時間存取，提供穩定I/O傳輸、超低延遲，達到絕佳服務品質(QoS)。

SSD910T配備斷電保護(PLP)技術，搭配創見獨家研發Scope Pro監控軟體，SSD910T支援自我檢測分析(S.M.A.R.T.)，可即時掌握SSD健康狀態，以及多項功能方便使用者完成雲端智能管理，包含健康度報告、接收預警通知、遠端OTA SSD韌體更新或執行系統備份等，同時為方便企業設定工作流程，創見提供高度彈性的軟體開發套件(SDK)，可與企業內部系統進行跨平台資訊整合，軟硬體兼容優勢維持裝置最佳狀態。