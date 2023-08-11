民眾黨團今舉行記者會，指民進黨政府前瞻基礎建設計畫缺乏規畫，今聚焦長照議題，指長照據點只重量不重質，呼籲檢討前瞻計畫效能不彰事實；民進黨立院黨團表示，整個長照滿意度高達93.7％，是高滿意度政策。

民進黨立委吳玉琴表示，今天民眾黨針對審計部提出報告對於長照衛福據點列為高風險計畫，審計部有自己的觀點，而前瞻計畫從2017年至2025年共107億投入衛福據點計畫，重點是放在老舊建物修繕，很多是由地方政府提出計畫申請，可能涉有空間取得不易以及地方政府執行量能修建壓力，確實有些地方執行率落後，但長照2.0是蔡政府最重視的政策，也是最滿意的政策。

吳玉琴指出，長照不只是前瞻計畫的投入，還有長照基金的投入，滿意度上高達93.7％，除了前瞻計畫外，長照經費也逐年增加，從馬英九政府的45億到今年649億、成長14倍，預算逐年成長；服務人力從2萬5千多人到9萬多人成長3.79倍；使用人數也大幅成長，10萬人到44萬人、成長4.12倍。

吳玉琴指出，社區整體照顧服務體系ABC布達成果，前瞻計畫就是放在C點，從106年441個點到3758個點，整個長照2.0計畫，不斷用前瞻預算和公共預算來擴展各種服務，不知道為什麼民眾黨批評我們只衝量不衝質，C據點是社區滿意度很高，民眾走路就可以到，要建立更多更廣，所以建立更多據點讓大家一起使用，民眾黨不要只有批評，中央跟政府應該一起合作，讓民眾使用更方便。