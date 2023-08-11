近期，英飛凌科技股份有限公司進一步擴展其EXCELON F-RAM記憶體產品，推出兩款分別具有1Mbit和4Mbit儲存容量的新型F-RAM記憶體。全新1Mbit EXCELON F-RAM是業界首款車規級串列F-RAM記憶體。

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