天王郭富城6年前和小他22歲網紅方媛閃電結婚，育有2女，由於兩人婚前身分懸殊，常引來外界閒言閒語，還有傳言稱郭富城私下摳門，方媛則親上火線護夫。最近有八卦媒體目擊郭富城帶方媛去買珠寶，離開後方媛不好意思想伸手自己提袋子，郭富城則堅持自己拿著，一個小動作破解了男尊女卑傳聞。

方媛最近過36歲生日，郭富城罕見公開一家四口正面照，其中還有兩個寶貝女兒雙手合十遮臉的真面目，隱約可見兩個孩子都遺傳了爸媽的高顏值，而郭富城更分享了和太太牽手跳舞的照片，甜蜜寫下：「親愛的老婆，生日快樂，與妳共舞。」

據《酷哥追星日記》報導，婚後化身為寵妻魔人的郭富城，近日被拍帶老婆到商場買珠寶，應是給太太的生日禮物，當天郭富城戴著口罩、眼鏡，穿一身黑，一旁的方媛則戴墨鏡，穿上粉紅連身洋裝，大秀美腿，兩人進入珠寶店後，工作人員就上前解說，郭富城則在一旁體貼等太太挑選，等方媛買好後便幫忙接過袋子離開。

媒體直擊方媛一度示意想自己提袋子，郭富城則沒鬆手，最後兩人邊走邊聊離開商場，引來網友回應：「夫妻倆一直在過著自己想過的日子，酸民們就別酸了做自己吧」、「原來明星買珠寶也是在櫃檯啊，我以為都是送到家裡呢，真是接地氣」、「城城結婚後，靠譜好男人」。而方媛先前發文請網友幫她挑包包顏色，引來酸民批評：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，方媛則霸氣回應：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」更刻意將這則評論置頂，有意澄清過往批評郭富城小氣的謠言，力挺老公。