鴻海創辦人郭台銘近期醞釀獨立參選，是否與民眾黨總統參選人柯文哲聯手組成「郭柯配」，外界關注。柯文哲11日舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會，受訪時正式表態，「柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身份參選到底」。

媒體詢問是否有和郭台銘聯絡，明確跟郭台銘說不可能配？柯文哲表示，最近他沒有跟郭台銘聯絡，他的發言人講得很清楚，自己也可以再清楚的透過媒體向所有的全國民眾講，「既然我們已經走完程序了，所以柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身份參選到底，這是一個政治上的宣示」。

對於前幕僚建議不要太快把「郭柯配」說死，柯文哲強調，政治有世俗的一面，有理想的一面，不要把政治當商業操作，也許併購、用錢去解決，在商業上是很日常，但是政治還是很難，政治還是有理想的一面，總是有理想、價值、理念，從以前到現在。

柯說，不管講藍白合或是郭柯合，講到最後好像是權力分配，從來沒有涉及價值理念，他再宣誓一遍，柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身份參選到底，這要再一次聲明。

至於原先傳出柯文哲、郭台銘會在823活動碰面，柯文哲表示，不需要特別去那個地方，當然八二三會有一些紀念活動，但是並不是一定要到金門才可以慶祝那個活動，所以目前沒有去金門的計畫。