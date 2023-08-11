國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前公布能源政策，引起外界熱議；對此新北市副市長劉和然今早上節目接受專訪時，被問及過去侯友宜不表態支持核四商轉公投，如今卻提重啟核四挨轟是髮夾彎，劉和然則強調侯友宜立場沒有變過，「沒有核安就沒有核電」，他對核電安全非常重視，「侯友宜當選後會親自把關」。

劉和然今早接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談到侯友宜的核能政策，包括重啟核四，核一、核二、核三延役以及乾式存槽、核廢料問題展開討論；劉和然說，討論第一最重要就是方向，就是用核能來減碳，2050淨零碳排是趨勢不可逆，所以減碳是侯友宜這次提出能源政策加入關鍵。

他說，核電廠的壽命一般都核定40年，但之後可以延役2次，延役一次是20年，國外已有相關案例，但前提要做過檢查，部分設備要汰換、更新、技術調整，經過一定程序是得以延長使年限，核電越早加入發電行列，燃煤跟天然氣就可以提早下架。

針對乾式存槽爭議，劉和然則強調「侯友宜並非反對乾式儲存槽，而是反對蓋在室外」；他解釋，新北市核能安全監督委員會在2016年時認為乾式儲存槽建在室外非常危險，當時的行政院長林全，也下行政指令，要求新建的乾式儲存槽，一定要是室內。

他說，目前核一廠的乾式儲存槽蓋在室外，2018年時自己是環保局長，當時核一廠發生電塔倒塌意外，乾式儲存槽後方又發出現些微坍崩的狀況，再加上核一廠前方是乾華溪，「一個不小心核廢料就可能順流出海」，因此以自己的業務而言，也是反對蓋在室外，同時做好水土保持。

劉和然強調，外界都認為新北市卡乾式儲存槽，但實際上是因為水土保持計畫沒有過關，近期法院宣判後，新北市因為在2018年將台電送審的水土保持計畫「原封不動全數退還」，府內沒有留存資料，因此一直連繫台電再送水保計畫審查，但台電直至上周都沒有再送審，目前已行文經濟部，希望督促台電再送計畫，「只要送審就會過」。

最後提到侯友宜過去不表態支持核四重啟公投，還在臉書上發文稱「歲月靜好」，如今再提重啟挨批「髮夾彎」，更糟質疑「沒選總統就反對核四，選總統就支持重啟」；劉和然直言侯友宜對核電立場沒有變過，核電問題最重要還是回到價值，就是對核電的立場為何，「公投只是一個手段」，這次敢務實提出，侯也講得很清楚，就是「沒有核安就沒有核電」。

他強調，侯友宜提出的政策，是在安全的前提下啟動核四，而核一、核二、核三安全延役，侯友宜對安全這件事非常重視，且認為自己一定可以執行，核安由侯自己來把關，「很多人質疑侯友宜在新北市長任內，為何不自行處理核廢料，不是要推責任，但核廢料處理的權責在中央政府」。