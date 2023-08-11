由大陸國務院舉辦、中共中宣部領導和管理的以經濟報導為主的綜合性報紙《經濟日報》今天刊發署名為金觀平的評論文章稱，支持民營經濟發展，金融部門責無旁貸。近日，中國人民銀行召開金融支持民營企業發展座談會並強調，精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。

評論稱，近年來，大陸金融管理部門堅持「兩個毫不動搖」，公布一系列政策舉措，與金融機構共同努力，推動民營企業融資持續量增、面擴、價降，全力促進民營經濟做大做優做強。為化解民營企業、小微企業融資難融資貴問題，金融管理部門推出「三支箭」政策組合，從信貸、債券、股權三方面拓寬民營企業融資管道，解決民營企業最為根本的「缺水」難題。

評論稱，數據顯示，目前大陸全國性商業銀行小微業務內部資金轉移定價優惠均不低於50基點、普惠金融在分支行綜合績效考核中的權重均不低於10％。自2022年11月份擴容以來，民營企業債券融資支持工具已累計為民企發行284億元債券提供支持。

評論稱，當前，大陸經濟運行面臨新的困難和挑戰，民營企業的經營和融資更容易受到經濟形勢的影響。引導金融資源更多流向民營經濟，有助於穩定民營企業和民營企業家的預期和信心。接下來，各項金融政策要進一步落實落細，尤其要致力於打通堵點、難點，持續推動民營企業融資成本穩中有降，夯實穩固金融支持力度。

評論稱，銀行業要發揮主力軍作用，加大對民營企業的支持力度。國有大行應切實發揮「頭雁」作用，提升民營企業貸款穩定性，擴大小微企業授信覆蓋面，支持民營企業債券承銷發行。銀行間市場交易商協會應繼續加大「第二支箭」服務民營企業力度，加快債券市場創新，滿足民營企業多元化融資需求。金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制。

評論稱，要充分發揮直接融資在民營企業融資中的作用。民營企業數量眾多，分布在不同的行業領域，處於不同的成長階段，對通過資本市場融資有著較大需求。相關部門可研究通過進一步完善股票發行和再融資制度，提高民營企業IPO和再融資審核效率，釋放市場機制活力，提高民營企業在資本市場募集資金的能力，有效發揮資本市場提供長期資金支持民營企業發展的作用。

評論稱，要深入瞭解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求。要做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要繼續制定出台金融支持民營企業的指導性文件，督促地方政府主動解決拖欠企業帳款問題。要精准實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。要進一步增強部門合作，推動健全涉企信息共享、融資擔保等配套機制，提高金融機構服務小微和民營企業的意願、能力和可持續性。