埔基山地醫療護理長曾寶玉提供路況，當地司機楊翼鴻引領下，醫療團隊深入部落提供醫療服務及關懷。（埔里基督教醫院提供／楊靜茹南投傳真）

埔里基督教醫院醫療團隊長年投入南投縣仁愛鄉偏鄉醫療，這次部落因卡努風災受創，遭土石流阻斷道路搶通後，由山地醫療護理長曾寶玉提供路況，當地司機楊翼鴻引領下，醫療團隊深入部落，5天來為150名居民提供醫療服務與關懷，除孩子感冒、發燒，大多搶救身心俱疲村民因擔憂出現腸胃不適等症狀。

埔基指出，颱風來襲前，埔基醫院即刻啟動醫療支援，將部分物資和醫療設備放置容易因雨阻斷道路的偏鄉部落，得知部落多名洗腎患者因治療急迫受困，有家屬透過騎機車冒險下山前往埔基，或由搜救直升機後送到埔里後，再透過救護車載送至醫院接受照護。

護理長曾寶玉指出，求診者多為患有慢性疾病的居民，包括嬰幼兒感冒、發燒，及因搶救農作物、住家而全身疲憊的村民；因連日大雨導致土石流，很多居民住家受災，災後忙著清理土石，不少長者因為擔憂出現腸胃不適等症狀，連都達村長阿烏伊．帖木因全力投入救災，幾乎沒有休息，也來尋求醫療協助，出現創傷後壓力症候群症狀。

「這次的風災，比以往的地震和颱風都還要嚴重。」居民告訴醫護人員說，這次災情罕見，比921大地震和過去的颱風還要嚴重，雨水像用倒的，在部落上方倒了2天暴雨，即使用沙包、木板等阻擋，土石流還是灌進家裡，只能無奈撤退，水退後返家，不知道土石流該從何清理，簡直欲哭無淚。

埔里基督教醫院院長蘇世強表示，長期以來，醫院致力於偏鄉醫療，風災發生後醫療團隊感受到部落居民的恐慌與迫切，所以醫療團隊堅守岡位，冒著稍微不慎可能翻車摔下山谷的危險挺進部落，提供醫療服務及精神上支持，很開心能讓受災居民重新找到希望與力量。