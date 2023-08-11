豪華車市場熱度不減，超豪華跑車Aston Martin台灣總代理永三汽車正式導入全新DB12，為首輛搭載全新廠徽的車款，被視為將帶領品牌步入下一世代，基本售價1,288萬起，規劃第四季起可交車。

永三表示，DB12是Aston Martin首款下一世代跑車，可說開創品牌新紀元，搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，提供達680匹馬力及800牛頓米的動力輸出，最高時速達325 km/h，0～100 km/h僅需3.6秒。

此外，DB12搭載智慧自適應可調避震系統、電子限滑差速器（E-diff）及Aston Martin專屬21吋Michelin Pilot Sport S 5輪胎等技術亮點，車身動態表現更上層樓。

內裝部分，DB12搭載全Aston Martin自主開發資訊娛樂系統為座艙的核心，內裝並採用來自蘇格蘭頂級皮革Bridge of Weir，搭配品牌新推出的菱格紋絎縫造型，可選用頂級全皮革或Alcantara材質。

同時，DB12也導入由Aston Martin自主開發設計的全新世代資訊娛樂系統，採用雙10.25吋、1970x720高解析度之螢幕，電容式觸控反應僅需30毫秒，支援無線Apple CarPlay與Android Auto。

Aston Martin並首次與合作夥伴Bowers & Wilkins開發環繞音響系統，永三表示，此選配系統採用Bowers & Wilkins獨家專利技術，且針對DB12內部空間進行專屬聲學設計，共15支揚聲器搭配雙擴大機之1,170瓦環繞音響系統。

永三指出，DB12台灣首發車輛以特製Q系列Iridescent Emerald翡翠綠為漆色主調，於不同光線及晝夜可呈現多樣化視覺感受，搭配21吋鍛造輪圈及燻黑色透明尾燈，輔以黑色剎車卡鉗更凸顯輪框造型設計。

永三表示，Aston Martin DB12定義車壇新級距，同時為性能、操駕快感與經典DB系列設立新基準。凌駕GT之上，DB12為世界上首輛Super Tourer。