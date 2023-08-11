累計上半年合併營收17.3億元，營業利益13,017萬元、歸屬母公司稅後淨利9,440萬元，均較去年同期為佳，EPS 2.35元。

上半年電商事業體與PCB事業體占比分別為87.4％與12.6％，電商事業體旗下三大業務－商業品牌、網紅品牌與生活選物占整體營收比重都接近3成，顯現已是公司核心的電商業務，多角化經營開展順利。

上半年毛利率36.2％，較去年同期略減0.8個百分點，主要受到PCB事業體產能減少導致毛利率下降影響；營益率減少1.3個百分點，除PCB事業體虧損因素外，由於第四季開業在即的UR Living複合式實體商場，前期開發布局產生的管理費用；惟受惠合併營收成長，整體獲利表現仍超過去年同期。

董事會並通過處分子公司日翔軟板科技40.7％股權，處分價格為新台幣1.85億元，預計第三季底前處分完畢，美而快未來將完全聚焦於電商核心事業，並可不受PCB事業體本業虧損之拖累。

7月合併營收2.8億元，較去年同期略減2.2％，主要受PCB事業體業績持續減少造成，電商事業體仍維持穩健；累計1-7月合併營收20.1億元，年增11.2％，保持雙位數表現。