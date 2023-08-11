前苗栗縣長徐耀昌昨在苗栗幫郭台銘站台時，脫口喊出「下架國民黨」引發議論。對此，國民黨主席朱立倫11日陪同總統參選人侯友宜到大甲鎮瀾宮參香，受訪時強調，任何傷害自己黨或黨提名同志，是黨紀不能接受的，考紀會一定會嚴正處理並了解真相。

朱立倫指出，整個黨是大家的，就像是大家庭一樣，任何人傷害大家庭，傷害自己的黨或自己提名的同志，是黨紀絕對不容許的，考紀會一定嚴正處理及了解真相。至於徐耀昌是否傷害國民黨，或是否如徐事後所說的為口誤，朱強調，考紀會會了解真相及處理。