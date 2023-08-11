國民黨立院黨團今開記者會批評蔡政府補助看顏色，對此，民進黨立院黨團開記者會表示，雖然行政單位一再表達沒有，今天用數據跟大家講，不希望代表藍營參選立委的台北市議員，一再幫柯文哲講話，這樣不好。

民進黨立委劉世芳指出，國民黨控訴補助地方有藍綠之別，行政單位一再表達沒有，所以特別以數據方式說明，綠色有標示各縣市不管是前瞻計畫或中央補助的計畫，除以每個縣市人口數最公平，如果用總數當然不能比，新北市人口這麼多、金門人口這麼少，得到這個數字很明顯。

劉世芳說，補助最多是連江縣，每個人均分配32.44萬、台東縣9.56萬和南投縣4.84萬，前三名按照人均分配，全部都是藍營執政縣市，而且是長久執政，包含嘉義屏東等都是介於3.11萬到3.13萬，要用圖告訴各位，達到城鄉均衡是前瞻基礎建設的目標，從這樣的差距來看，讓大家了解沒有藍綠之分；劉世芳也酸，不要偷偷幫台北市長講話，就說我們補助太少。