30歲羅姓男子在臉書、蝦皮、DCARD等民眾常用社群及購物網站販售「不存在」的演唱會、球賽門票，Black pink、Coldplay、蕭敬騰、五月天、陳奕迅等藝人都被用來詐騙，受害者將近200人，警方將其逮捕後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，羅姓男子2023年2月至5月間用臉書、蝦皮、DCARD等民眾常用社群及購物網站，販售不存在，動輒數千元門票。許多買家為了看藝人表演，卻沒搶到門票，不惜重金到社群、購物網站購買，不料卻被羅男詐騙。

蘆竹警方提醒民眾，類似的網路詐騙犯罪雖然手法不斷變化，但其目的都是為了非法牟利，對此應保持高度警覺，切勿輕信不明身分之交易對象。網路買賣除了比價外，更應該選擇評價良好、信用可靠的賣家，避免成為詐騙分子下一個受害者。

本案由蘆竹分局、內部政警政署刑事警察局偵查第六大隊第四隊、新竹市警察局第三分局及臺北市政府警察局萬華分局共組專案小組，報請新竹地檢察署檢察官翁貫育指揮偵辦，警方也呼籲，若遇到此詐騙手法，請向警方報案。