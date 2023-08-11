駐紐約辦事處與皇后區植物園合辦的台灣蘭花展歡慶10週年，逾900盆蘭花爭奇鬥豔，為歷屆最多。除了花色豔麗，開幕活動還有台灣廚師讓蘭花入菜的佳餚，色香味俱全。

自2014年起，紐約皇后區植物園夏季舉辦「台灣：蘭花世界」特展，已成為僑界盛事之一。本屆展名為「蘭緣薈萃」，設計圍繞「社區」、「聚」意象，期盼透過文化、藝術、花卉、觀光、美食等元素，把台灣與紐約聚在一起，讓紐約社群更親近台灣社區。

駐紐約辦事處長李光章今天在記者會致詞時說：「在一個有時我們覺得分裂的世界，這樣的活動提醒大家，我們能齊心協力，從彼此身上學習，並在多元中找到力量。」

本屆展品以台灣蝴蝶蘭為主，設計團隊用450盆打造蘭花隧道，在金山蹦火船上擺放蘭花，現場還有2座大型蘭花造型花燈，都是歷屆首見。未來3天開放民眾參觀，將有藝術家表演、在地台灣商家擺攤，李光章說，希望向紐約客呈現不一樣的台灣蘭花生活美學。

催生蘭花展的皇后區植物園大使黃百齡說，10年來創新求變，活動愈辦愈好。本屆與社區結合，把不同人、事、物帶進蘭花展，希望帶來最佳體驗，讓大家體會台灣人民的真善美。

皇后區植物園園長韓佐普洛斯（Evie Hantzopoulos）感謝黃百齡出力，並說蘭花展不僅集結台灣社群，也讓不同背景的人享受花卉之美、文化、藝術、美食及表演，堪稱皇后區植物園的頭號活動。

開幕晚宴別開生面，邀請近期在紐約巡迴美食講座的台灣廚師溫國智、陳瑞昌打造蘭之饗宴，菜色包括蘭花藝術冷拼盤、蘭花鮮蔬彩虹鮑、鳳凰蘭花放山雞、蘭花活龍蝦沙拉。

溫國智接受中央社訪問時說，蘭花是花界頂級藝術品，美食則屬於瞬間的藝術。早期飲食著重吃到飽，現在則講究吃得精巧、有品味，台菜與花藝結合展現時尚感，正好符合晚宴主題。

本屆蘭花展將於11日至13日開放參觀，除茶藝、說書、爵士樂演奏等表演外，園區還設置刨冰、鹽酥雞、車輪餅等小吃及文創雜貨攤位，展出旅美藝術家以「台灣」、「蘭花」、「社區」等意象為題的創作，並提供剪紙、書法、3D果凍花等文化體驗。