台灣ETF規模，總資產突破3兆元，總檔數超過230檔，主題型股債ETF種類更是五花八門，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，當ETF成為國人主要理財工具後，隨自主理財風氣興起，投資人自組不同股、債ETF資產配置，成為當前台灣ETF投資的新潮流。

袁永騰看好，在全球電信商兌現5G紅利下，加上拜登政府6月宣布，將提撥約420億美元預算，推動全美寬頻網路基礎建設，除為網通基建帶來商機，未來光纖鋪設帶動上網升級，形成5G連網後，與5G概念相關的股債ETF，有機會成為炙手可熱的熱門理財商品。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，5G為未來全球行動通訊市場帶來全新面貌，且5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹強調，人工智慧興起、5G全球連網、甚至國防科技等未來各項領域新興應用，都需要化合物半導體，而半導體為所有資訊科技系統應用的核心，全球化合物半導體的產值，有超過5成來自台灣半導體供應鏈，因此，台灣半導體產業，在未來5G時代也扮演非常關鍵的角色。