【全程字幕】綠議員批神隱見牛鬼蛇神！柯文哲自曝去見「這人」 無奈喊「一句話」嗆爆民進黨 @ChinaTimes ​

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲近期因風波不斷，也被貼上仇女標籤，4天沒有公開行程，台北市議員王閔生昨酸，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神。柯文哲今天在第二波募款兌換小物開箱記者會受訪反嗆，「我昨天去見慈濟證嚴上人，你現在說我去見牛鬼蛇神，難道那些議員連慈濟的大家長也要算牛鬼蛇神嗎？」

柯文哲抱怨道，小英都可以2年不出來開記者會，為什麼沒有人去追她？「我都覺得我把你們這些鯊魚（指記者）寵壞了，為什麼小英2年不需要去面對記者堵麥都沒事，你們都沒有去抗議」，民進黨總統參選人賴清德昨天才好笑，至少他自己還面對這些真記者，賴清德弄個假記者會這樣開就可以。

柯文哲指出，台灣媒體愈來愈嗜血，他也不曉得怎麼辦，像仇女那件事，就是典型政治攻擊、一條龍、一系列，反正名嘴、側翼、網軍帶風向，「很頭痛啦，我也不曉得怎麼辦」，也許整個國民素質慢慢提高之後，會讓政治性的攻擊比較沒有效果，不然整個國家正事不幹，每天都在搞這些。