高雄MLD台鋁生活商場指稱2021年與秀泰影城合作打造的「台鋁秀泰影城」積欠台鋁3800萬，台鋁宣布，暫停秀泰影城營業，將接管影城營運。對此，秀泰影城發聲明回擊，強調台鋁敘述與事實有極大出入，已嚴重損害公司商譽，且秀泰集團財務健全，全台其餘影城皆正常營業。

秀泰影城指出，他們於2021年與MLD台鋁成為合作夥伴，斥資超過8000萬元改裝原MLD台鋁影城，打造擁有全高雄最大ATMOS影廳的「台鋁秀泰影城」，且自2021年11月起營運期間挹注大量資源，但歷經疫情及商圈轉移，導致台鋁秀泰影城發生虧損，秀泰便於2023年初起與MLD台鋁針對合約內容協商，針對租金及相關費用上提出減免及攤還計畫，但近月該據點票房仍未見起色，迫不得已只能忍痛於2023年7月4日通知MLD台鋁，秀泰將不再經營台鋁秀泰影城，並提前於2023年8月31日終止租約。

秀泰影城表示，MLD台鋁與他們協商提前終止的相關問題時，突然於8月10日片面發聲明要「強行接管」，並於現場出現數十位人員圍堵所有出入口，不讓秀泰人員自由進出，連秀泰員工帶走私人物品都要簽立切結書，已造成員工恐慌。基於避免發生衝突造成員工傷害，迫不得已僅得同意封存現場現況，他們絕不同意由MLD台鋁接管，但MLD台鋁竟將秀泰自行添加的設備、公司資產、發票、有價票券、會計帳冊等文件強行封存、接管，除無視於法律外，更完全無視原本雙方的合約精神。

秀泰影城強調，至於秀泰提前終止所需支付的違約金以及相關費用，他們依法均願承擔，也有租賃押金1000萬元現金在MLD台鋁處可供扣抵，但台鋁竟對外散布秀泰欠款金額累積達數千萬元的訊息，台鋁自行片面計算與事實有極大出入，已嚴重損害秀泰公司的商譽，因此，對此嚴正聲明並澄清。

秀泰影城說明，他們向來重視消費者權益，並注重影城的清潔及顧客反應，有客訴處理SOP且台鋁秀泰Google評價4.2顆星，絕非MLD台鋁所聲稱消費者嚴重客怨、影廳清潔，服務管理皆消極處理。此次台鋁秀泰影城因遭MLD台鋁強行接管而結束，至於秀泰集團財務健全，全台其餘影城皆正常營業。