今天西南風及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，南部、東部、東南部及台北市山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
今天持續受西南風影響，雲林以南降雨機率高，整天有陣雨或雷雨，且雨勢較大，其他地區上半天多雲到晴，午後受熱力作用，也會有短暫雷陣雨出現，尤其中部以北降雨明顯，容易有短延時大雷雨，並有局部大雨或豪雨。
氣象局發布大雨特報，南部、東部、東南部及台北市山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
今天西南風及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，南部、東部、東南部及台北市山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
今天持續受西南風影響，雲林以南降雨機率高，整天有陣雨或雷雨，且雨勢較大，其他地區上半天多雲到晴，午後受熱力作用，也會有短暫雷陣雨出現，尤其中部以北降雨明顯，容易有短延時大雷雨，並有局部大雨或豪雨。
氣象局發布大雨特報，南部、東部、東南部及台北市山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
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