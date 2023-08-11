國民黨總統候選人侯友宜再次主打能源議題，提出「支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟」。完全不出意外的，民進黨政治人物還是又問「核廢料怎麼辦?」其實答案就在原能會網站，核廢料的生成速度很緩慢，所以佔用空間也很有限，以核一廠已完成的露天乾貯場為例，所佔空間僅是核一廠全部土地的千分之一。

原能會網站的資料，三座核電廠的用過燃料情況。(圖/原子能委員會網站)

原能會網站說明的核一、核二乾貯場容量。(圖/原子能委員會網站)

根據行政院原子能委員會網站，「焦點專區 > 乾式貯存管制 > 管制動態 > 核能電廠用過核子燃料貯存表」的資料，核一廠的用過燃料冷卻池容量，是6166束(3083+3083)，而如今已貯存6150束(3074+3076)，因此冷卻池僅剩15束的空間；而核一廠1部機組每次更換燃料，需要110束的空間(2部機組就需要220束)，當然就無法再存於冷卻池。

用過燃料與乾貯箱，像個俄羅斯娃娃一樣，一層套一層，以不鏽鋼與混凝土來阻擋輻射。室外乾貯還有一個水泥厚度35公分，上下有開通氣口的外加屏蔽，而室內的沒有。(圖/台電)

核一廠的室外乾貯場，已經完成，但沒有新北市的同意公文而無法使用。(圖/台灣電力公司)

核一廠衛星空照圖，總面積248公頃，包括谷地的主要核電廠區，山丘的部分也算。乾貯場在右下角。(圖/GoogleEarth)

核一廠在10幾年前就已規畫露天乾貯場，並且已經完成；同樣根據原能會網站，採用水泥護箱式設計，每組護箱可收容56束核燃料，規畫30組護箱，總共可收容1680束過用燃料，這相當於增加收容20年用過核燃料。

那麼23年的用過核燃料需要多大的空間? 台電核能後端營運網站表示，核一廠室外乾貯設施為0.45公頃，而核一廠總面積為248.5公頃，大約只佔核一廠總面積的千分之一。

然而，露天乾貯場受到各種質疑與批評，擔心它們可能受損或鏽蝕，於是台電在105年又設計室內乾貯計畫，規劃的貯存容量比露天場還大，可存放7,400束用過核燃料，這已是目前核一廠用過核燃料(3074束)的2倍有餘，這相當於核一廠再延役40年的所需空間。 當然，室內乾貯場的的所需空間也會更大，需要0.96公頃(120公尺x80公尺)，相當於核一廠總面積的千分之三。

台電在105年提出的室內乾貯設施外觀示意圖。(圖/台灣電力公司)

核一廠室內乾式貯存設施透視示意圖，同樣是圓柱型護箱，也同樣有鋼式傳送護箱。與室外乾貯相比，差別在於室內的沒有再外罩混凝土護罩，而是需要空調設備，以維持散熱。(圖/台電)

換言之，若只問「核一廠延役，那麼核廢料放哪裡」，那麼延役20年，只需要挪用核一廠總面積的千分之一，如果要延役40年(總運轉時間就達到80年)，只需要挪用核一廠總面積的千分之三即可。

核二廠也有類似的規劃，根據網站資料，核二廠的冷卻池總容量是9676束(4838+4838)，如今已收容9620束(4808+4812)。空間僅剩56束；而核二廠單部機組每18個月的最大更換燃料量是180束(2部機組就是360束)，同樣空間不夠。

台電規劃的核二廠室外乾貯場，每組護箱可收容87束核燃料，規畫27組護箱，總共可收容2349束過用燃料，這相當於增加收容20年用過核燃料。

據台電的原始規劃，核二廠的室外乾式貯存設施，佔地面積0.84公頃，核二廠的總面積為220公頃，因此核二廠室外乾貯空間僅是電廠總面積的千分之三。