24歲莊姓男子2年前新冠疫情嚴重時、從國外搭機返台時竟違反居家檢疫規定，連續4天把手機留在家中外出，遭高市衛生局抓包重罰100萬元，行政執行署高雄分署也限制他出境。莊男日前急著要去柬埔寨「務農」，9日只能乖乖結清罰款。

高雄分署補充，莊男因違反防疫規定被罰100萬後，還被強制帶往檢疫所隔離，另欠下入住費用3萬3000元。

兩筆金額莊男都拒繳，2021年5月被衛生局移送執行署強制執行。執行官調查莊男名下財產，發現他幾乎沒有財產可以扣繳，於是通知他到案說明。沒想到，莊男早一步、提前一個月就先行出國，執行官多次前往他家訪查都撲空。

莊男在國外工作1年9個月後，去年12月底回台，又想出國時，發現自己已遭限制出境。為了能順利出境，莊男只好去高雄分署報到，他向執行官表示，在柬埔寨某農場工作賺錢，不出國等於無收入，9日只好親自帶現金前往分屬繳清欠款。