蔡黃汝（左起）、鄭人碩、峮峮、阿本、大元、菜瑞雪、王仁甫、許孟哲、孫協志、貝童彤赴韓國出外景。（中視提供）

貝童彤（左起）、菜瑞雪、大元、孫協志、王仁甫、許孟哲、阿本、峮峮、蔡黃汝、鄭人碩赴韓國錄《飢餓遊戲》。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》日前赴韓國出外景，一行人到慶尚南道知名的「洛東江鐵道自行車」景點，全程來回約3公里，藝人鄭人碩與蔡瑞雪同組，鄭人碩一開始打包票喊話「一定會讓女生」，不料搶答時，他立刻舉手，讓蔡瑞雪措手不及，逢人就訴苦：「我被鄭人碩背叛。」

這關自行車體驗讓蔡瑞雪體力透支，直說是「史上最地獄的懲罰」，阿本也踩到整個腿爆炸，許孟哲則是負責載3位工作人員，整台車負重超大，讓他怒喊：「我整個瘦一圈，回台灣衣服要重買了。」

之後，製作單位祭出獎金和機場VIP室做為誘因，藝人為了贏彼此取暖打氣，休息時蔡瑞雪不吝分享幸運能量，不光做出抬頭挺胸的動作，還對著大元和阿本精神喊話：「會不會贏！有沒有信心！」

大元和阿本喊完還下跪膜拜蔡瑞雪，全程畫面都被拍下，讓許孟哲相當震撼：「休息的時候，有一個邪教，教主就是蔡瑞雪，完全就是老鼠會。」但蔡瑞雪解釋，「要先讓身體相信你會贏。」最後眾人還跟著她一起挺胸大喊，相當搞笑。

這趟韓國行還遇上狂風暴雨，在金海加耶主題公園時，藝人都得穿著輕便雨衣趕錄，成為主持人蔡黃汝（豆花妹）最難忘的一關，「我們被困在車上，但讓我們有了珍貴的時光，大家一同在車上分享大小事，彷彿是一場畢業旅行。」她也希望之後節目能有更多出國機會。本集將於周日（13日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也能收看。