自2022年7月以來，ECB已經連續9次升息，但在上月決策會議升息1碼後，該央行總裁拉加德會後記者會預告暫停升息的可能。

歐元區20國經濟活動趨緩，尤其經濟龍頭德國更是如此，拉加德當時表示，接下來公布的經濟數據，將是決定9月升息或暫停腳步的重要參考。

受訪的70位經濟學家中，約53％（37位）的經濟學家預測9月14日的會議將按兵不動，意即存款利率持平在3.75％。

不過該調查也顯示，53％的受訪者預期今年某個時間存款利率將升抵4％，其中33位認為是9月，4位認為是10月或12月。