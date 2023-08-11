自2022年7月以來，ECB已經連續9次升息，但在上月決策會議升息1碼後，該央行總裁拉加德會後記者會預告暫停升息的可能。
歐元區20國經濟活動趨緩，尤其經濟龍頭德國更是如此，拉加德當時表示，接下來公布的經濟數據，將是決定9月升息或暫停腳步的重要參考。
受訪的70位經濟學家中，約53％（37位）的經濟學家預測9月14日的會議將按兵不動，意即存款利率持平在3.75％。
不過該調查也顯示，53％的受訪者預期今年某個時間存款利率將升抵4％，其中33位認為是9月，4位認為是10月或12月。
根據路透調查，逾半的經濟學家預料歐洲央行（ECB）會在9月暫停為期一年多的升息周期，不過有鑑於通膨依舊頑固，因此年底前仍有可能再次調高利率。
自2022年7月以來，ECB已經連續9次升息，但在上月決策會議升息1碼後，該央行總裁拉加德會後記者會預告暫停升息的可能。
歐元區20國經濟活動趨緩，尤其經濟龍頭德國更是如此，拉加德當時表示，接下來公布的經濟數據，將是決定9月升息或暫停腳步的重要參考。
受訪的70位經濟學家中，約53％（37位）的經濟學家預測9月14日的會議將按兵不動，意即存款利率持平在3.75％。
不過該調查也顯示，53％的受訪者預期今年某個時間存款利率將升抵4％，其中33位認為是9月，4位認為是10月或12月。
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