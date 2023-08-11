MSCI中國指數加入29檔股份，包括中國重汽、北汽藍谷、中國石油集團資本、海信視像等。剔出19檔股份，包括綠城服務、上海復旦微電子、北京金隅及中國聯塑科技等。

香港小型股指數加入佐丹奴，剔出3檔股份，包括互太紡織、泓富產業信託及VESYNC。

中國小型股指數加入8檔股份，包括綠城服務、綠景中國地產、禪遊科技、中國聯塑科技、中國春來教育等。剔出光大綠色環保、寶尊電商、中駿集團等9檔股份。

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