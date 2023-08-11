糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日透過吃不同食物與運動，來了解血糖的影響，他今(11日)表示，昨晚上10時他只是在公園散步了半小時，血糖竟然從100 mg/dL降至79，效果比重力訓練更佳，因此非常建議民眾從事此無壓力的運動。

為了解不同食物與運動對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如泡麵、果汁、便當、汽水、鹹餅乾等，及各類運動，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢今在其臉書表示，他昨晚下班10時後做了一件事情，讓他的血糖持續下降，且下降速度超過打籃球、網球、跳繩等運動（和重訓有得比），而這事就是「散步」，他與妻子在公園只散步半小時，血糖數值就從100緩降至79。

他表示，散步是一個「沒有壓力」的運動，所以不會刺激多餘的血糖新生，也不會刺激腎上腺素分泌，因此不會刺激血糖上升。此外，在散步途中人可順便練習呼吸，也是極佳的調整自律神經方式。

他並表示，一般人可能認為散步的「強度」不夠，但散步是最好的運動，尤其適合有血糖問題或是活動不是那麼靈活的人。