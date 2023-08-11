國民黨主席朱立倫11日陪同總統參選人侯友宜到大甲鎮瀾宮參拜時表示，7月23日是「全黨一致」、「全黨一致」決定徵召侯友宜，是全黨大家的共識，任何傷害黨的事，是黨所不能容許，黨紀所不能接受的。
朱立倫表示，黨中央也好，各地方黨部態度都非常一致，7月23日是全黨一致決定，是全黨一致，徵召侯友宜，是全黨大家的共識。
朱立倫說，他也按照黨規範，全黨一致團結支持總統參選人侯友宜，以及各地方所提名的立委參選人，任何傷害黨的行為，是黨所不能容許，黨紀所不能接受的。
國民黨主席朱立倫11日陪同總統參選人侯友宜到大甲鎮瀾宮參拜時表示，7月23日是「全黨一致」、「全黨一致」決定徵召侯友宜，是全黨大家的共識，任何傷害黨的事，是黨所不能容許，黨紀所不能接受的。
朱立倫表示，黨中央也好，各地方黨部態度都非常一致，7月23日是全黨一致決定，是全黨一致，徵召侯友宜，是全黨大家的共識。
朱立倫說，他也按照黨規範，全黨一致團結支持總統參選人侯友宜，以及各地方所提名的立委參選人，任何傷害黨的行為，是黨所不能容許，黨紀所不能接受的。
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