前瞻計畫遭批評藍綠有別分配不公，行政院昨天大動作反擊，國家發展委員會主委龔明鑫表示，按照全國縣市人均獲配來看，前三名為藍營執政縣市，強調絕對沒有大小眼。對此國民黨團今日反嗆龔明鑫玩數字遊戲，前三名的縣市人口數少，人均獲配當然多，更大嗆龔明鑫「財政要重修」！

龔明鑫昨提出數據表示，截至去年年底，前瞻預算中，地方建設的經費約3875億元，以此計畫人均獲配，最高的是連江縣的32.44萬元，其次為台東縣的9.56萬元，接著是南投縣的4.84萬元，前3均為藍營執政縣市，強調前瞻沒有藍綠之分，也沒有大小眼。

立院國民黨團今舉行「蔡政府補助看顏色，非綠縣市苦哈哈」記者會，總召曾銘宗說，蔡政府說前瞻分配沒有大小眼，根本是「裝瞎看不見」，國民黨正式邀請龔明鑫辯論，攤開前瞻預算第1期到第3期，高雄市補助1265億，佔總經費23.62％，是台北市的7倍。

國民黨立委參選人李彥秀也痛批，國發會大動作澄清，只是凸顯了民進黨心虛，他們長期預算分配都是看顏色，對民進黨執政縣市，預算分配是「要五毛給一塊」。

李也強調近期極端氣候，中南部都淹大水，但以前瞻的水環境建設相關計畫的預算來看，高雄市獲補助79.64億；台南市獲補助72.09億，而前陣子淹大水土石流的南投縣，卻只有8.89億。「高雄、台南佔了整體預算的23％」，這樣的分配不就是看顏色嗎？

李再說，南投都已經淹大水，蔡政府還在扯人均獲配，國民黨執政縣市占七成，加上部分縣市人口少，折算下來人均獲配當然多啊，痛批國發會「玩文字遊戲，數字遊戲」。李彥秀嗆，不投給民進黨的縣市都被當塑膠。

國民黨團首席副書記長李德維則揭露，前瞻預算8400裡面的綠能建設，補助地方政府計畫經費，只有台南市拿到，「難道全台灣其他縣市沒有綠能的需求嗎？」更何況中央補助的占比高達75.06％，其他建設的中央補助都沒這麼高，地方必須背負高額分攤，但台南市綠能補助卻高達75.06％，實在可疑。

另外部分國營事業都成為高雄市長陳其邁的提款機，台電都快倒閉了，還可以在今年提供1.3億元的補助給小港運動中心，一個快要倒閉的台電，都變成陳其邁的提款機，實在誇張。

曾銘宗最後說道，不管是新竹棒球場、高雄前鎮漁港還是屏東屏鵝公路建設計畫，蔡政府都豪灑預算，給出遠比地方政府當初提出的需求還要高的預算，「這都是人民的納稅錢」，呼籲蔡政府不要再亂搞。