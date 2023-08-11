31歲楊洋過去演出電影《左耳》、電視劇《微微一笑很傾城》走紅，今年他拍攝戲劇《我的人間煙火》引來不少惡評，還傳出他與有「小劉亦菲」之稱的王楚然假戲真作，然而女方最近捲入耍大牌疑雲，雖已否認，但似乎和楊洋的感情也告終，港媒今(11日)爆出楊洋求分手不得，還被威脅公開私密照，然而當事人暫未回應，不知真偽。

楊洋和王楚然主演的《我的人間煙火》上月在湖南衛視、芒果TV等平台播映，未料差評如潮，女主角王楚然還被爆料罵人「女巫」、耍大牌等，但王楚然工作室回應是和工作人員開玩笑，做PCR時一切符合規定，並無大頭症。今《東網》更進一步爆料王楚然和楊洋秘戀，近日男方要求分手，卻被王楚然拒絕。

報導指出，楊洋和王楚然被拍到三亞旅遊，然而王楚然最近負面消息多，雖然經紀公司積極洗白，但仍然被部分網友唱衰，知情人透露，楊洋終於「覺醒」和王楚然提出分手，希望早日甩掉麻煩，王楚然卻拒絕，還恐嚇楊洋自己手上有他的私密照，揚言若分手就會立刻公開照片，不會讓楊洋一人好過。

楊洋今年因《我的人間煙火》導致演技表現引來不少負評，他雖盡責幫戲劇宣傳，網友一句「玩不起的刪戲咖」，引來其他8.5萬網友按讚，可看出其他觀眾對魏大勛戲份被刪的不滿，還有人虧楊洋在戲中拿滅火器調情的戲碼太離譜，諷刺說：「玩消防器材是違法的呦」，也引來6.8萬人按讚，而楊洋不久後疑似親自出馬，刪掉了這兩則評論。