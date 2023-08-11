大陸宣布恢復出境旅行團國家名單，包括美、日、韓等78個國家與地區，台灣未入列，外界關注交通部觀光局擬定今年來台旅客目標600萬人次，其中100萬人次為陸客，目標恐跳票。對此，行政院副院長鄭文燦回應，下半年會有愈來愈多觀光客來台，一定能達標600萬人次，大陸禁團客來台，責任不在台灣。
鄭文燦今表示，今年目標為600萬人次觀光客，截至8月8日已經達到335萬人次，今年可以達標，其中主要旅客包括日韓、港澳與東南亞等，相信下半年會有愈來愈多觀光客來台旅遊，且總數字一定會超過600萬人次。
大陸宣布恢復出境旅行團國家名單，包括美、日、韓等78個國家與地區，台灣未入列，外界關注交通部觀光局擬定今年來台旅客目標600萬人次，其中100萬人次為陸客，目標恐跳票。對此，行政院副院長鄭文燦回應，下半年會有愈來愈多觀光客來台，一定能達標600萬人次，大陸禁團客來台，責任不在台灣。
鄭文燦今表示，今年目標為600萬人次觀光客，截至8月8日已經達到335萬人次，今年可以達標，其中主要旅客包括日韓、港澳與東南亞等，相信下半年會有愈來愈多觀光客來台旅遊，且總數字一定會超過600萬人次。
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