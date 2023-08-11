新竹一名人妻莓莓（化名）因不滿丈夫的前妻小秀（化名），竟盜用對方照片，諷刺小秀傲人上圍「是假的」、「看到就噁心」，甚至在交友平台辦帳號，非法利用小秀個資，小秀發現後氣炸報警提告。法官依《個人資料保護法》，共2罪，各處有期徒刑2月、3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，莓莓（化名）因對丈夫的前妻小秀（化名）心存不滿，為求報復羞辱小秀，莓莓竟向不知情的丈夫借手機後，取得存在手機內之小秀照片，去年9月30日，在臉書上公開貼上小秀與丈夫的合照3張及獨照1張，發文「這張的照片胸部這麼大，我們懷疑是假的…應該是整型手術過的，那為什麼身材跟臉還是一堆油層…」、「這張照片看到就噁心死了…」。

不僅如此，去年10月3日莓莓在某交友平台上申請帳號後，於同年10月7日前某日，在平台上張貼小秀的3張照片，非法利用其個人資料，並供不特定人瀏覽，事經小秀發現後報警處理。

法官審酌莓莓因感情問題，與小秀素有糾紛，未能理性解決問題而侵害小秀權利，又使其受有精神上之痛苦，自犯罪之動機、手段觀之，莓莓犯非公務機關非法利用個人資料罪、公然侮辱罪之惡意非輕，所為實無足取；考量其於偵查中已坦承犯行，雙方因另有其他訴訟糾紛而未能達成和解，法官依犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，共2罪，各處有期徒刑2月、3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。