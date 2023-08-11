基隆市政府與原本的垃圾最終掩埋場業者的合約，於今年7月16日到期，由於雙方未重新續約，基隆市政府8月1日進行飛灰穩定物委託處理招標，最終由設在高雄的公司得標。這也讓已承攬15年的永盛公司怒批市府決策既不環保又

勞民傷財。令人質疑的是，市府卻捨低價舊約，反用15倍高價決標，以每噸2.5萬處理費委託給設在高雄公司處理，且無地方回饋金。等於市府花了高達3、4倍價錢承做，原業者質疑市府政策令人匪夷所思，中間是否有涉及非法問題，要求有關單位查明。

陳兩傳說自小在基隆長大，對這片土地有深厚感情，當時遇到政府官員請託，永盛才出資興建了這座處置場。(中時資料庫)

近日鬧得沸沸揚揚的基隆市「垃圾最終掩埋場」案件，便牽涉到了地方政府與民間處理機構間的行政契約糾紛。原來，基隆市政府在民國93年與永盛開發公司簽訂了「基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」投資契約，委託永盛公司收容、掩埋由來自基隆市當地的天外天垃圾焚化廠燃燒垃圾後所產生的底渣與灰渣，而永盛公司也願意以低廉的價格承攬業務，為基隆市民帶來福祉。

「當年基隆市沒有這樣的處置場，也沒有人願意拿自己的土地出來做這樣的事，因為對於垃圾掩埋場總是會有負面觀感。我自小在萬里、基隆長大，對基隆這片土地有深厚感情，當時遇到政府官員來拜託，永盛才出資興建了這座處置場，一做就是十五年。」，已經高齡87歲的陳兩傳董事長回憶道。

對於近來發生的BOO案糾紛，永盛公司的執行長無奈表示，一切的原因都出在基隆市政府與永盛公司簽訂的15年BOO契約在今年7月16日期滿，然而現在的基隆市政府不僅拒絕與永盛進行續約，基隆市政府自行在5月至7月間4次招標，結局都是「無人投標」而流標，造成基隆市民開始對於將來可能發生「垃圾大戰」感到擔憂。雖然8月間第5次招標有公司得標，但是基隆市政府以處理費每公噸2萬5千元等顯不合理的「天價」作為招標單價，更引來議員對基隆市政府的作法提出強烈質疑。

更奇怪的是，永盛公司在BOO案契約屆滿後，依照十五年前與市府簽訂的行政契約，原可依法繼續作為廢棄物處理機構運營，直到掩埋量額滿後，再將土地封閉處理。基隆市政府卻以顯然不合理的原因，無故否准永盛公司依法申請的乙級廢棄物處理機構許可案，更在契約終止後寄出一紙公函，強行要將永盛掩埋場的原址變更為「復育公園」，不讓永盛依BOO契約繼續使用該址。

永盛公司現任執行長強調「所謂BOO契約，是指Build興建-Operate營運-Own擁有，這在我國是行之有年的促進民間參與公共建設合作模式，法規上也寫得很明確。即便行政契約期滿終止，永盛仍然享有處置場的所有權和營運權，政府與人民簽約更應該講求誠信、尊重契約精神，不能出於私利或恣意撕毀協議，否則以後誰敢跟基隆市政府簽約」。

而BOO案的其中一大爭議是處理費用及回饋金，基隆市政府聲明永盛公司不願意調漲繳給市府的回饋金，而永盛公司則回應是基隆市府索要的回饋金實在太不合理，永盛公司也有員工要養、需要生存，基隆市政府的嚴苛條件會讓永盛公司不敷成本，然而永盛公司願意提供優惠的處理費用繼續處理來自基隆市的底渣、灰渣。

對此，瞭解環保生態的相關業者接受訪問表示，「永盛BOO案過去所提供的價格其實非常低廉，每公噸才1700元，這麼低的價格你外面市場上根本找不到，這其實是幾十年前的價格了人家都沒有給你調漲。你看現在一公噸處理費都漲到多少？基隆市府自己對外招標每公噸付給別人2萬5，差快15倍，小學生都會算的數學問題，為什麼會有這種事？大家心知肚明。」

基隆掩埋場爭議接連引發基隆市民憂慮，因為現有天外天焚化爐的儲存量很小，底渣、飛灰根本不可能暫置太久，很快就會爆滿；基隆市府又該怎麼避免可能發生的空氣汙染問題？對於種種質疑，基隆市長謝國梁雖然已聲明「垃圾處理應回歸市場機制」、「已預編一筆8800萬元的追加預算暫時處理底渣與飛灰」，然而基隆市政府接連四次招標案皆以流標收場，直到第5度招標才有公司得標，未來這些底渣、灰渣是否能夠找到穩定的處理機制尚屬未知，但基隆市政府無可避免地必須付出高額處理費給特定廠商，這樣的作法對於基隆市民究竟是否會是福祉？不得而知。目前基隆市民只能看見天外天焚化廠產出的底渣堆積如山，對於市府何時能有完整、穩定且合法的處理方案，仍然是霧裡看花。

對於地方政府可能的作法，瞭解運作實務的環保業者分析，臺灣是島國，能使用的土地面積就是這麼少，現況就是各縣市都缺乏處理底渣、灰渣的餘裕量，如果不在基隆本地掩埋處理，還要運到外縣市，等同要市民掏腰包、為高昂的運輸費用、處理費用買單，合不合理大家心中自有公評。而基隆市政府若要採用所謂「縣市互助」，將底渣灰渣放在他縣市、他縣市的垃圾載進基隆燃燒，那燒垃圾所造成的空氣污染、戴奧辛等隱患、苦果，也是由基隆市民共同來承受。

除此之外，業者也談到，現在國內推行將底渣、灰渣進行「再利用」程序，將焚化廢棄物轉為再生粒料，用來填築地基、道路等等。但是從幾年來的新聞就可以發現相關業者素質良莠不齊，許多業者為了貪圖鉅額暴利，竟然昧著良心違法棄置、掩埋底渣，甚至將底渣混充天然砂石詐取公共工程款，相關弊案層出不窮，「許多人打著『再利用』的名號，事實上就是在污染環境，但受害的永遠都是下一代」。

基隆市政府就BOO案不再與永盛公司續約已成定局，而乙級廢棄物申請案部分，永盛公司執行長表示已經委由律師專業處理，相信司法會公平處理。對於這樣的結果，陳兩傳董事長坦然地說「對於十五年前的決定並不後悔，因為是對家鄉基隆付出、服務，沒有人願意做的，我來做」，同時他也表示「我今年已經快90歲，一生都在經商，做生意、簽約就是要講究誠信，期盼基隆市政府也能秉持誠信、公允處理申請案件，永盛絕對會盡到企業責任，把事情做好、做紮實」。