民眾黨團今開記者會，再度批評民進黨政府前瞻基礎建設計畫缺乏規畫，導致長照據點只重量不重質、高階人才培育未確實，以及風電發展進度延宕，成果皆不如預期，卻又欠缺把關機制。

邱臣遠直言，衛福部透過前瞻特別預算辦理「長照衛福據點計畫」，遭審計部指出「進度長期落後」，該計畫第1期預算實現率83.35％、第2期24.32％，第3期2022年底止還沒有實現數，全部保留到2023年執行，導致總體實現數僅21.94％，國發會連續4年將其評為「高風險預警（紅燈）」計畫，衛福部起初規劃不完善、後續調整不即時，才讓長照量能供給跟不上需求。

邱臣遠指出，各地長照據點幾乎都有「工程完竣卻無人願意承辦長照業務」的情形，根據監察院調查報告，前瞻第1、2期核定補助地方441件及327件，其中98件因無繼續執行實益而撤案；已驗收尚未開辦據點服務有118件，主要因為特別預算僅支應建物建造、部分個案不清楚接受補助需提供長照服務，中央明顯督導不周。

民眾黨團呼籲，政府必須通盤檢討重新規劃，事前審核嚴格把關、執行中有效監督、事後加強考核，補足人力需求，兼顧服務品質，把錢花在刀口上。

民眾黨立委張其祿指出，國科會在前瞻計畫第3期特別預算編列14億4400萬元及8億元，力推「年輕學者養成計畫」與「重點產業高階人才培訓計畫」，最後卻出現「學術成果未能展現」、「尚未完善國際影響力相關評估指標」、「計畫執行期間聘用專任教學人員造成教學資源重複投入」、「人文領域博士留任產業比率待提升」、「人文領域高級人才未能有效進行產業媒合」等問題，主因就是人才培育計畫從發起到執行都欠缺規畫，導致收效甚微。

張其祿說，前瞻預算審議及管考機制缺乏，許多計畫成果績效未達標、成效低落，未確實解決人才培育、產學介接問題，完全體現「不前瞻」又「不特別」；蔡政府虛擲預算都先射箭再畫靶了，還射不中靶心。

民眾黨立委陳琬惠指出，經濟部2019年公告離岸風電2025年設置目標容量為5738MW，如今修正至2025年累計商轉容量只有3953MW，無法如期達標。根據監察院調查報告，經濟部推動離岸風電國產化政策，卻未考量本土產能與品質能否支援，只能准許開發商向國外進口各類零組件，導致國產化政策一降再降，最終僅在興達港成功組立6座，國產化政策剩5％，但再續追這6座國產水下基礎進度，光是疏濬工程就延宕4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化執行進程。

陳琬惠表示，由前瞻基礎建設計畫綠能建設延伸、擴充設備建置的「離岸工程中心」將擁有一座國家級現代化試驗用深水池，可模擬海上風、波、流環境條件，以支援離岸工程與水下技術研發。然而根據審計部報告，該深水池從確定規格就作業延遲，辦理工程標案又歷經3次流標，截至2022年底工程實際進度僅33.6％，嚴重落後，已經影響離岸風電廠商海上訓練及實驗場域期程。

民眾黨團呼籲，前瞻基礎建設計畫不是進度緩慢就是成效低落，施政成果不堪檢視，民進黨政府應針對長照據點量能、高階人才培育及風電發展進度，盡速盤點問題、及時修正，加強審核督導，而非繼續靠著「大內宣」吹噓政績，才能不愧對民眾的信賴。