經統計自去年10月13日邊境政策鬆綁，開放國際旅客入境後結算至今年6月，新加坡來台旅客人次高達26萬人次，位居全球來台旅遊國家前6名，且觀測歷年數據可得知，新加坡來台旅遊人次於疫情前2019年成長率達7.82%，成為屏東新南向吸引東南亞旅客的首選國家。

新加坡為東南亞重要經濟體，觀光旅遊市場成熟，與台灣之間具備航班眾多、語言及文化背景相似等優勢，在現今正臨搶攻全球來台旅客之際，新加坡絕對是舉足輕重、值得挹注資源加強經營的選項。

屏東縣政府8月10日至14日組團赴新加坡，除睽違3年再次組團參加「新加坡秋季旅展（NATAS Holidays）」外，也將於8月11日舉辦專屬屏東的新加坡業者觀光推廣活動，藉由系列觀光推介活動，在 B2C及B2B面向雙管齊下，重燃台灣在新加坡市場觀光熱度搶攻星國來年出國旅遊市場。

屏東縣政府表示，這次號召屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣觀光創生聯盟及屏東縣觀光業者組團，共赴新加坡行銷屏東觀光亮點，與當地旅遊業者及媒體進行多方討論交流，拓展屏東旅遊觀光魅力，積極布局並開闢星國旅遊客源，讓屏東可以在競爭更為激烈的疫後國際觀光市場搶佔消費者市場，並提供給本地民眾及業者更多樣旅遊內容，推廣不一樣的南國旅程。

縣府交通旅遊處指出，非常歡迎新加坡旅客組團到屏東旅行或自由行，希望透過此次NATAS旅展行程，能夠加速擴大吸引更多不同目的的遊客來訪體驗不一樣的屏東，並帶動亞洲周邊國際旅客，讓更多國際觀光客認識屏東觀光資源，相關詳細資訊請持續關注「屏東Go好玩」FB粉絲團 （https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP）查詢。