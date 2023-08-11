警方詢問陳男後，將其移送基隆地檢署複訊。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市仁愛區某酒吧近日遭酒客陳男拔槍威脅恐嚇，沒想到交保後竟又再度發文恐嚇，檢警10日依照恐嚇罪將陳男拘提到案，11日上午10點移送地檢署，後檢方表示已向法院聲押陳男。對此基隆市長謝國樑表示，他完全尊重司法，但市府在治安維護上也要展現打擊犯罪的態度，針對重大案件積極偵辦，希望能夠導正基隆治安的風氣，也讓市民報案不用擔心被報復。

陳姓男子遭逮後移送不久就交保，出來立刻在社群軟體嗆聲要找店家算帳，再度恐嚇。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

警方搜索陳男所有之機車。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

酒吧恐嚇男交保後再嗆尋仇檢方聲請羈押。

基隆至酒吧持槍恐嚇店家的陳男首次落網後，檢方表示，因爲當時不符合羈押要件，故先將陳男以3萬元交保，沒想到陳男才出來就立刻在社群平台發文嗆聲要找老闆算賬。

酒吧恐嚇男交保後再嗆尋仇檢方聲請羈押 ，警方說明。

對此新的恐嚇犯行，基隆檢警立即偵辦，並於10日晚間8點半將陳男拘提到案徹查，後於11日上午10時移送基隆地檢署。檢方訊問表示，因陳男再度恐嚇之行為，符合《刑事訴訟法》「有反覆實行同一犯罪之虞」之要件，已向法院聲請羈押陳男。

基隆市長謝國樑針對陳男再次恐嚇被拘提聲押之情形，對於警方積極偵辦予以肯定。謝也表示不會干預司法，但針對犯罪市府與警方一定要展現維護治安的積極態度，更要讓報案者不要擔心被報復。（徐佑昇攝）

酒吧恐嚇男交保後再嗆尋仇檢方聲請羈押，謝國樑：要導正社會風氣。

對此謝國樑回應，對於犯嫌出現第2次犯行，警方有積極偵辦予以肯定，也相信地檢署和法院會積極協助。至於偵辦結果一定會尊重司法獨立判斷，也只是希望能導正風氣，從政府到司法單位都要維持正義，對於受害店家也要有強烈的同理心。

謝國樑強調，無論檢察官最後決定聲押或交保，他無意干預，也會予以尊重，但警方一定要做出動作，基隆市府和警方的共同立場，就是要堅定打擊犯罪，展現保護商家的決心。

謝國樑說，如果發生社會矚目的社會治安事件，他會針對個別案件做出不同程度的回應，因為他認為如果政府首長本身沒有帶頭做出動作，可能民眾會感受不到市府和警方維護治安的決心。

謝國樑表示，也許類似的治安問題沒辦法完全杜絕，但基市府能做的就是給予罪犯迎頭痛擊，並在適當時機表達支持警方查辦不手軟，給予受害人最大溫暖，最起碼要讓受害人絕對不必擔心報警後，還要擔心被報復。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！