沛波總經理楊韻蒔表示，7月份受颱風、降雨等氣候因素影響，下游營造工程進度延遲，鋼筋出貨量略受影響，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月及累計營收連續六個月刷新歷史同期新高紀錄，鋼價築底反彈回升氛圍漸濃，加上國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等建築需求穩定。

沛波楊韻蒔強調，近期鋼市利多訊息浮現，鋼價築底反彈復甦氣息濃厚，加上國內鋼筋建築用市場需求穩定，沛波樂觀迎接傳統旺季到來，下半年營運展望續樂觀。

榮剛表示，例行性年中存貨盤點及連續兩天的颱風假，使得7月份出貨天數減少，營收月比略微下滑8.7%，當月營收及累計營收相較去年同期則是維持成長。目前訂單能見度已達明年第一季，在手訂單介於85~90億元之間。

榮剛航太及油氣接單順暢，相關認證材產能(ESR/VAR)皆滿載運轉以因應供貨需求，尤其是航太產業，受惠於波音及空巴產量提升，供應鏈積極備貨，還有一段很長的榮景。此外，亞洲建築、汽車及工業需求疲弱，雖影響到工具鋼近幾月營收表現，但庫存去化即將進入尾聲，預計第四季需求可望回升，公司有信心獲利逐漸提升。