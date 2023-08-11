中國信通院11日發布2023年6月大陸手機市場運行分析報告。報告中顯示，2023年6月，大陸市場手機出貨量2214.9萬部，同比下降20.9％，其中，5G手機1732.2萬部，同比下降24.8％，占同期手機出貨量的78.2％。

一、大陸手機市場總體情況：

2023年6月，大陸市場手機出貨量2214.9萬部，同比下降20.9％，其中，5G手機1732.2萬部，同比下降24.8％，占同期手機出貨量的78.2％。

2023年1-6月，大陸市場手機總體出貨量累計1.30億部，同比下降4.8％，其中，5G手機出貨量1.02億部，同比下降 6.4％，占同期手機出貨量的78.9％。

2023年6月，大陸手機上市新機型22款，同比下降35.3％，其中5G手機7款，同比下降72.0％，占同期手機上市新機型數量的31.8％。

2023年1-6月，上市新機型累計203款，同比增長1.0％，其中5G手機85款，同比下降24.1％，占同期手機上市新機型數量的41.9％。

二、大陸手機市場國內外品牌構成：

2023年6月，大陸國產品牌手機出貨量1956.2萬部，同比下降20.2％，占同期手機出貨量的88.3％；上市新機型20款，同比下降37.5％，占同期手機上市新機型數量的90.9％。

2023年1-6月，大陸國產品牌手機出貨量累計1.05億部，同比下降8.8％，占同期手機出貨量的81.1％；上市新機型累計189款，同比下降1.6％，占同期手機上市新機型數量的93.1％。

三、大陸智慧型手機發展情況：

2023年6月，智慧型手機出貨量2086.3萬部，同比下降24.1％，占同期手機出貨量的94.2％。2023 年1-6月，智慧型手機出貨量1.24 億部，同比下降7.0％，占同期手機出貨量的96.0％。

2023年6月，智慧型手機上市新機型15款，同比下降 46.4％，占同期手機上市新機型數量的68.2％。2023 年1-6月智慧手機上市新機型累計173款，同比增長3.0％，占同期上市新機型數量的85.2％。

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